Швидких результатів не буде: у Зеленського назвали кінцеву мету контрнаступу України

Деякі контрнаступальні дії вже ведуться

У Зеленського пояснили, що кінцевою метою контрнаступу, окремі дії якого вже могла активізувати Україна, є звільнення всіх українських територій, у тому числі і Криму. При цьому це не буде швидкою кампанією.

Про це пише CNN, посилаючись на слова заступника голови ОП Ігоря Жовкву.

У коментарі журналістам чиновник підтвердив, що дійсно деякі контрнаступальні дії вже ведуться, але не став вдаватися до подробиць.

"Він також прагнув розвіяти будь-які очікування, що кампанія досягне швидких результатів, заявивши, що Україні може знадобитися багато місяців для досягнення своїх цілей. У тому ж дусі він нагадав, що це не перший контрнаступ України — маючи на увазі успішні наступи української армії в вересні та жовтні, коли російські війська були витіснені з Харківської області та північної частини Херсонської області", — йдеться у матеріалі.

Він також додав, що нинішній удар, ймовірно, не буде останньою контрнаступною операцією і, якщо Україна хоче досягти успіху, то їй потрібні західні партнери, які поставлять більше артилерії та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські захисники просуваються одразу на двох напрямках.

Також ми повідомляли, що ЗСУ звільнили ще одне село у Запорізькій області.