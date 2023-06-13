"Вагання не буде": лукашенко перейшов до прямих погроз ядерною зброєю

Розміщення російської "ядерки" у Білорусі нібито було вимогою саме Мінська.

Білоруський диктатор олександр лукашенко виступив із заявами з приводу ядерної зброї, яка, за словами путіна, опиниться в республіці вже наступного місяця.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Лукашенко заявив, що розміщення російської "ядерки" у Білорусі нібито було вимогою саме Мінська, а не москви.

"(Лукашенко) підкреслив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було її проханням і наполегливою вимогою до російської сторони, щоб гарантувати безпеку нашої країни. росія ні до чого не прагне. Не в росії справа", — передають росЗМІ слова Лукашенка.

При цьому диктатор спробував вдати, що він має відношення до російської "червоної кнопки" і перейшов до прямих погроз "агрессорам".

"Не дай боже мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія" - погрожує диктатор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білорусь та росія прийняли важливе рішення щодо ядерної зброї.

Також ми повідомляли, що росія "подарувала" Білорусі ще один комплекс С-400.