Замість "Стінгерів" - рийте окопи: Резніков розповів, як на Заході не хотіли давати зброю ЗСУ

Союзники не поспішали допомагати зброєю Україні

Незважаючи на постійну військову та економічну підтримку, на початку війни на Заході вважали, що Україні навряд чи вдасться перемогти, а тому військова допомога була сильно урізана. Замість необхідного озброєння нам казали "копати окопи".

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у коментарі виданню Foreign Fffairs.

"Спочатку західна допомога була різко урізана. Ми запитали: "Можна нам Стінгери?" А нам сказали: "Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше росіян, поки все не закінчилося", — розповідає Резніков.

Однак у міру того, як українські сили трималися, а непереможність російської армії почала випаровуватися, Сполучені Штати, європейські країни та інші друзі України почали постачати для ЗСУ все ширший спектр сучасної зброї.

"Прийшли "Стінгери", "Хімарси" і "Петріоти", які, як я спостерігав, збивали нібито нестримні російські гіперзвукові ракети "Кинджал" , - каже міністр і додає, що на його думку, те саме трапиться і з довгоочікуваними винищувачами F- 16.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає винищувачі F-16 набагато раніше, ніж очікувалося.

Також ми повідомляли про те, як постачання МіГ-29 вплинуть на перебіг бойових дій, і чому ЗСУ так потребують F-16.