Замість "Стінгерів" - рийте окопи: Резніков розповів, як на Заході не хотіли давати зброю ЗСУ
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Союзники не поспішали допомагати зброєю Україні
Незважаючи на постійну військову та економічну підтримку, на початку війни на Заході вважали, що Україні навряд чи вдасться перемогти, а тому військова допомога була сильно урізана. Замість необхідного озброєння нам казали "копати окопи".
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у коментарі виданню Foreign Fffairs.
"Спочатку західна допомога була різко урізана. Ми запитали: "Можна нам Стінгери?" А нам сказали: "Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше росіян, поки все не закінчилося", — розповідає Резніков.
Однак у міру того, як українські сили трималися, а непереможність російської армії почала випаровуватися, Сполучені Штати, європейські країни та інші друзі України почали постачати для ЗСУ все ширший спектр сучасної зброї.
"Прийшли "Стінгери", "Хімарси" і "Петріоти", які, як я спостерігав, збивали нібито нестримні російські гіперзвукові ракети "Кинджал" , - каже міністр і додає, що на його думку, те саме трапиться і з довгоочікуваними винищувачами F- 16.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає винищувачі F-16 набагато раніше, ніж очікувалося.
Також ми повідомляли про те, як постачання МіГ-29 вплинуть на перебіг бойових дій, і чому ЗСУ так потребують F-16.