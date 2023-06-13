Хвороба для повістки не перешкода? Чи викликатимуть влітку у військкомати обмежено придатних українців

Отримавши повістку, такі громадяни мають прибути до військкомату.

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки з військкоматів. Вони, до речі, цього літа, як і раніше, "світять" навіть непридатним до служби, але це не означає, що вони обов’язково воюватимуть.

Про це повідомляє "Телеграф".

Як зазначив адвокат Андрій Карпенко, в Україні усі чоловіки віком 18-60 років можуть отримати повістки. Це стосується і непридатних до військової служби.

Нагадаємо, що, згідно з нашим законодавством, існують такі категорії непридатності для служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у час, але обмежено придатний у час;

непридатний до військової служби з винятком військового обліку.

Отримавши повістку, такі громадяни мають прибути до військкомату, а там уже їх можуть направити на проходження ВЛК.

Висновок комісії дійсний протягом дванадцяти місяців, а під час воєнного стану на повторну ВЛК відправляють тих, хто пройшов її незадовго до мобілізації.

Це означає, що боятися повістки непридатним до служби не варто. У військкоматі просто встановлять чи оновлять інформацію про ваш стан здоров’я, але ніхто направляти на фронт хворих не збирається. Однак якщо ВЛК зніме громадянину обмеження для служби, то він уже може піти на війну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи військкомат заходитиме на пляжі цього літа.

Також ми повідомляли про те, що названо категорії українців, які підпадають під мобілізацію у червні.