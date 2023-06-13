6 років звинувачували в держзраді, а тепер випустили: полковник ЗСУ вийшов з-під варти

Процес в апеляційному суді ще триває

Полковника ЗСУ Івана Без’язикова, якого засудили до 13 років позбавлення волі за держзраду, випустили з-під варти. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на журналістку Тетяну Катриченко.

Так, 12 червня колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Без’язикова та його захисту та змінила запобіжний захід із утримання під вартою на особисте зобов’язання. У зв’язку з цим обвинуваченого було звільнено з-під варти після 6,5 років перебування в ізоляторі тимчасового триманнята в СІЗО. Його випустили під підписку про невиїзд.

При цьому процес в апеляційному суді ще триває.

Нагадаємо, Без’язиков – кадровий офіцер Збройних сил України, керівник розвідки колишнього восьмого армійського корпусу ЗСУ, розформованого у березні 2015 року. За словами дружини Без’язикова Маргарити Кушнірової, її чоловік потрапив у полон 16 серпня 2014 року. 5 липня 2016 року Без’язиков було звільнено з полону бойовиків.

У грудні 2016 року слідчі Служби безпеки України затримали Без’язикова за підозрою у співпраці зі спецслужбами росії, йому було оголошено підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та ч.1 ст. Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

7 квітня 2020 року Шевченківський райсуд Києва виніс вирок полковнику Збройних сил України та засудив Івана Без’язикова до 13 років ув’язнення, але оскільки продовжується розгляд апеляційної скарги, вирок не набув чинності.

"Колишній полонений (потрапив у полон біля Степанівки Донецької області у серпні 2014 року), провів у полоні два роки, а після обміну прагнув розповісти, які дані вдалося як розвіднику назбирати у полоні – про розвідуправління т.з. "днр", натомість отримав підозру по ст.111. Лише тому, що комусь щось здалося, і хтось прагнув отримати підвищення за розслідування цієї справи. Як Маргариті, дружині Івана, сказав слідчий: "Хто ваш чоловік? Полковник. І я хочу стати полковником". І став", — пише журналістка.

Журналістка також додала, що Іван Без’язиков, який у липні-серпні 2014 року був начальником розвідки сектора вздовж російського кордону, потрапив у полон у серпні 2014 року, коли йшов із білим прапором забирати тіла загиблих на прохання начальника штабу сектора Петра Ромигайло.

24 серпня 2014 року його вихопили з натовпу військовополонених, яких вели на "парад", та перемістили до розвідуправління бойовиків "ДНР".

Без’язикова схиляли до співпраці, але він не погодився, запевнила Катриченко.

Вона заявила, що під час процесу у першій судовій інстанції не було озвучено жодного доказу, який би свідчив про провину підсудного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оголошено вирок у гучній справі про зґвалтування у відділенні поліції Кагарлика.

Також ми повідомляли, що в офісі генпрокурора відреагували на вирок суду у справі 5-річного Тлявова.