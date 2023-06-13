Концерт на передовій: до українських захисників завітав гурт "Один в каное" (фоторепортаж)

"Один в каное" співали для бійців на передовій.

На фоні новин з фронту, що ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії, українська пісня ще дужче підіймає бойовий дух наших бійців.

На Донетччині для військових 108-ї гірсько-штурмової бригади влаштували свято української бойової пісні. Виступи відбулися в зоні бойових дій у відносно спокійній місцевості. Серед запрошених гостей – гурт "Один в каное" та солістка Ксенія Башибулар. Крім того, талановиті та творі бійці виконували відомі хіти.

Наприкінці дійства всі заспівали гімн України, а зустріч закінчили вигуками "Слава Україні!".

На концерті побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Концерт відбувся на лісовій галявині

"Один в каное" та творчі гурти виступили для бійців

Пісня на війні має величезне значення. Для бійців зустріч з відомими виконавцями стали справжньою віддушиною. На обличчях наших військових можна помітити усмішки. Такі концерти допомагають гоїти душевні рани і підіймають настрій.

Деякі бійці виконували соло

Нагадаємо, в кінці травня кореспондент "Телеграфа" побував передовій та засняв ексклюзивні кадри бійців, які борються за Бахмут.

Також, Ян Доброносов показував, як працюють українські мінометники на Донеччині.