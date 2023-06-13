Концерт на передовій: до українських захисників завітав гурт "Один в каное" (фоторепортаж)
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"Один в каное" співали для бійців на передовій.
На фоні новин з фронту, що ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії, українська пісня ще дужче підіймає бойовий дух наших бійців.
На Донетччині для військових 108-ї гірсько-штурмової бригади влаштували свято української бойової пісні. Виступи відбулися в зоні бойових дій у відносно спокійній місцевості. Серед запрошених гостей – гурт "Один в каное" та солістка Ксенія Башибулар. Крім того, талановиті та творі бійці виконували відомі хіти.
Наприкінці дійства всі заспівали гімн України, а зустріч закінчили вигуками "Слава Україні!".
На концерті побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Пісня на війні має величезне значення. Для бійців зустріч з відомими виконавцями стали справжньою віддушиною. На обличчях наших військових можна помітити усмішки. Такі концерти допомагають гоїти душевні рани і підіймають настрій.
Нагадаємо, в кінці травня кореспондент "Телеграфа" побував передовій та засняв ексклюзивні кадри бійців, які борються за Бахмут.
Також, Ян Доброносов показував, як працюють українські мінометники на Донеччині.