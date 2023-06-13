Не лише звільнення території: генсек НАТО розповів, до чого може призвести контрнаступ ЗСУ

Успіх контрнаступу може змусити кремль сісти за стіл переговорів

Успішно проведений контрнаступ України дозволить не лише звільнити захоплені росіянами території, а й змусити диктатора володимира путіна піти на переговори.

Як розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі каналу CNN, контрнаступ буде "складним" і він тільки починається.

За його словами, українці мають повне право звільняти свою власну землю.

"Чим більше території вони відвоюють, тим більша ймовірність того, що президент путін зрозуміє, що він має сісти за стіл переговорів та погодитися на справедливий та міцний мир в Україні", — сказав Столтенберг.

Як повідомлялося раніше, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що український контрнаступ триватиме "кілька тижнів, а то й місяців" і має призвести до початку переговорів щодо завершення війни.

При цьому в Офісі президента кажуть, що Україна під час контрнаступу розраховує звільнити всю свою територію, включно з окупованим Кримським півостровом. Однак там попереджають, що ця кампанія не буде швидкою.