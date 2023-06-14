Війна — день 476: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку та на Півдні

Оперативно про головне 14 червня

Протистояння України російському широкомасштабному вторгненню продовжується. Збройні сили України розвивають контрнаступ і поступово просуваються вперед одразу на кількох напрямках. В якості помсти окупанти не припиняють обстрілів українських населених пунктів артилерією, авіацією та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 росія продовжує користуватися іноземними технологіями та компонентами для виробництва своїх ракет. Їх виявили в одній із ракет, яка вдарила по Кривому Розі, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Про те, що відбувалося 11 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 473: вода поступово йде з затопленої Херсонщини, ЗСУ "дають прикурити" окупантам на Півдні

Детально дізнатися про головні події 12 червня можна у публікації: Війна — день 474: ЗСУ наступають на Донеччині, південь України "розгрібає" наслідки затоплення

З даними за 13 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 475: ЗСУ просуваються попри спроби окупантів стримати наступ