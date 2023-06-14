росія ще має можливість отримувати компоненти до ракет: що показав удар по Кривому Рогу

Список виробників було передано союзникам

У ракетах, якими окупанти вночі проти 13 червня вдарили по Кривому Рогу, були компоненти, вироблені інших країнах.

Як розповів під час свого традиційного відеозвернення президент Володимир Зеленський, росіяни все ще мають можливість отримувати критичні компоненти, які використовуються для виробництва крилатих ракет. При цьому деякі з цих деталей походять із країн-союзників України.

"Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах", — сказав Зеленський.

За його словами, представники України 13 червня провели зустріч із дипломатами цих країн і передали їм список компаній, які поставили росії компоненти для ракет.

Глава держави додав, що партнери мають уявлення про те, як росія намагається обдурити світ, а тому у Києві чекають висновків та швидких дій для зупинення ракетного терору.

Як повідомлялося раніше, Зеленський відреагував на нічний ракетний удар по Кривому Рогу. Він назвав росіян терористами та вбивцями, які ведуть війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей.