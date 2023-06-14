В окупованому Мелітополі пролунав вибух з подвійним ефектом: росіяни шукають диверсантів

Окупаційна влада промовчала про інцидент

Окупований Мелітополь стає дедалі небезпечнішим для окупантів — там все частіше лунають вибухи, що наближають визволення українського міста. 13 червня спрацював вибуховий пристрій на залізниці, пролунав потужний вибух із плачевними для загарбників наслідками.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Вибух був настільки потужним, що його почули мешканці Нового Мелітополя, Піщаної, північної частини міста. Окупаційна влада вирішила змовчати про інцидент, проте в районі залізничного полотна на північній околиці Мелітополя з’явилося оточення російських військових.

За попередніми даними, ділянка залізниці була пошкоджена саме в той момент, коли полотном рухався поїзд із Дніпрорудного з краденою залізною рудою. Є інформація, що під час вибуху п’ять вагонів зійшли з рейок і перекинулися. Зруйновано 50 метрів колій, рух було заблоковано.

Окупанти пригнали воєнізовані підрозділи, які оточили територію та почали прочісувати район у пошуках диверсантів.

Зазначається, що росіяни розуміють небезпеку та намагаються їй запобігти: останнім часом вони почали запускати перед локомотивами так звані платформи прикриття. За ідеєю вони повинні захистити локомотив від пошкодження, але судячи з того, що відбувається, це не працює.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з початком контрнаступу українських військ на Запорізькому напрямку росія почала перекидати в окуповані райони авіацію.