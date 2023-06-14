Канада передає Україні конфіскований у росії літак "Руслан": чим він допоможе ЗСУ (відео)

1985 року на літаку "Руслан" встановили 21 рекорд світу

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який днями відвідав Київ, заявив, що у рамках нового пакету військової допомоги його країна передає Україні конфіскований російський літак Ан-124 "Руслан" — найбільший вантажний літак серійного виробництва у світі.

Про його характеристики і чим він може бути корисним Україні у війні з російськими окупантами, розповів портал Speka.

Нагадаємо, у квітні 2022 року суд заарештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 російської авіакомпанії "Волга-Днепр" у рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов". Трьом літакам Ан-124-100 було заборонено виліт із Німеччини, одному з Канади.

Ан-124 "Руслан" (Кодове ім’я НАТО — "Condor") — радянський, а згодом — український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 "Мрія" був взагалі найбільшим літаком. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року у Києві. Вироблявся в колишньому СРСР на Київському авіаційному заводі "Авіант" і серійно на "Авіастар-СП" в Ульяновську в Росії. Фактично, Україна отримає від Канади свій літак, який був у власності росії.

У 1985 році на літаку "Руслан" встановили 21 рекорд світу (зокрема, за вантажопідйомністю 171,2 тонни), а в 1987 – рекорд за дальністю перельоту замкнутим маршрутом (20,15 тис. км).

Усього було створено 55 одиниць Ан-124 "Руслан", з яких на 2011 рік у реєстрах залишилося 46. В Україні використали лише 7 таких літаків, 36 було у росії, 22 з них використовувалися з військовими цілями.

У ході війни проти України окупанти використали Ан-124 для термінової передислокації ракет "Іскандер" до аеродрому біля Мінська, а також для перекидання пускових установок "Точки У" на аеродром у Мануліщах (також Білорусь).

Ан-124 здатний транспортувати:

яхти;

фюзеляжі літаків;

локомотиви;

ракети;

військову техніку.

Літак дозволяє здійснювати оперативне навантаження вантажів до 120 тонн та парашутне десантування вантажів до 100 тонн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про винищувачів F-18, які можуть передати Україні.