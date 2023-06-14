Змінили тональність: у США по-новому заговорили про передачу Києву ракет ATACMS

США все ще не ухвалили рішення про передачу Києву далекобійних ракет ATACMS

У Вашингтоні могли змінити свою позицію щодо передачі Києву далекобійних ракет ATACMS.

Про це в інтерв’ю The Page заявила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, у Вашингтоні "змінили тональність", говорячи про можливу передачу ЗСУ даних типів снарядів.

"Якщо раніше всі відповіді звучали як "Just forget it", тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється", — зазначила вона.

При цьому посол звернула увагу на те, що військові та політичні питання, які обговорюють США та Україна, найчастіше залишаються непублічними. Маркарова нагадала, що дуже часто спочатку в США говорили "ні" на запити Києва, але згодом змінювали свою позицію.

"Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилася на чітку позицію "так" – це тому, що для отримання кожної здібності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, але далеко не єдиний фактор" – сказала вона.

Посол додала, що на передачу озброєння ЗСУ завжди впливає низка багатьох факторів.

Для довідки. ATACMS є ракетами класу "земля-земля". Вони можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Норвегія передасть Україні нову партію потужного озброєння.