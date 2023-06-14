Головний страх путінців, а для друзів Валєрчик: як виглядав Залужний у дитинстві (рідкісні фото)

Залужний з дитинства був старанним і оточений військовими

Головнокомандувач ЗСУ, якого ще називають "залізним генералом", для друзів залишається досі просто Валєрчиком. Скромний обояшка з рожевими щічками з самого дитинства був оточений військовими, а коли виріс став головним страхом путінських окупантів.

Видання BBC розповіло і показало, як виглядав Валерій Зелужний у дитинстві.

Зовсім маленького, щупленького кучерявого хлопчика, якого 1 вересня 1980 року привела до школи його мама, пам’ятає Тетяна Шатульська-Пелешок — перша вчителька Залужного.

"Залужні вчотирьох — дорослі та Валера з молодшим братом — жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу, там поруч дві військові частини. Батько його був військовим, він з дитинства бачив навколо себе військових, любив грати солдатиками на парті, солдатиків на перервах малював. Одна з військових частин була шефами нашої школи: солдати до нас на уроки приходили, на їхньому плацу дітей приймали у жовтенята та піонери. Я зовсім не дивуюсь, що Валера пішов у військові", — каже Тетяна Григорівна.

Вчителька також згадує, що Залужний не був відмінником, але був старанним, мав чисті зошити та завжди акуратно складені речі.

"У нас у класі був хлопчик-напівсирота, його мама сильно пила, він завжди голодний. Валера йому то з дому поїсти приносив, то свою порцію шкільного обіду віддавав. Він був дуже гарною дитиною", — з усмішкою каже Тетяна Григорівна.

Класі в сьомому Залужному, який до цього був одним із найменших за зростом у класі, різко злетів угору, а в його табелі з’явилися трійки. Приблизно тоді, згадують однокласники, його почали називати Валєрчик: так його досі називають друзі дитинства.

"Це не жаргон чи панібратство. Уявіть собі, він був таким скромним обояшкою. Такі кучерики, посмішка, такі рожеві щічки. Ніколи грубих слів не вживав, але й не лащився. Валєрчик", — згадує однокласниця Олена Степанюк.

Залужний праворуч

Після дев’ятого класу хлопців у рамках курсу допризовної підготовки на два тижні заселили до справжньої казарми однієї з військових частин міста, видали кирзові чоботи, онучі. На чорно-білих фото того періоду можна побачити перші зображення Валерія Залужного у камуфляжі ще радянського зразка.

Залужний — другий зліва

А після цих зборів делегація від новоградської школи поїхала на тиждень до Ленінграда — нагорода за успішний збір металобрухту та макулатури. Одним з представників 9-Б класу був Залужний.

До випускного класу Валерій Залужний не пішов: освіту вирішив продовжити у Новоград-Волинському машинобудівному технікумі.

"Він прийшов до нас з середнім балом 3.9 — не те щоб погано, але й не дуже добре. А пішов від нас з відзнакою. Він вчитися навчився у нас", – каже директор технікуму Алла Петрошук і додає, що" Його системне, прикладне , технічне мислення сформувалося саме тут".

Залужний отримав диплом за спеціальністю "Прикладна механіка". Він міг піти працювати спеціалістом з обслуговування та ремонту верстатів, верстатів, автоматів, іншої техніки, а міг продовжити технічну освіту – наприклад, у політехнічному інституті. Або міг реалізувати свою дитячу мрію стати коміком (про це він сказав в інтерв’ю журналу Time). Але зрештою з "міста військових" він переїхав до військового вишу. У 20 років Валерій Залужний вступив до Одеського інституту сухопутних військ.

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