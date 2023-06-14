ЗСУ просуваються: стало відомо, де на півдні України найгарячіше

На Бердянському напрямку ЗСУ взяли під контроль до 3 квадратних кілометрів

У ході контрнаступу ЗСУ за останні три доби наші війська просунулися на деяких напрямках на 200-1400 метрів та звільнили близько 3 квадратних кілометрів території.

Генштаб ЗСУ уточнив ситуацію на південному фронті (у напрямку Бердянська).

Під Великою Новосілкою йдуть бої на схід від Макарівки. Раніше повідомлялося, що росіяни намагалися вибити ЗСУ звідти, але їм не вдалося.

На Оріхівській ділянці бої йдуть на південь від Новоданилівки та Новопокровки.

Як повідомила у своєму telegram-каналі заступник міністра оборони Ганна Маляр та представник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, на Бердянському напрямку бої продовжуються в районі села Макарівка (південь Донецької області). Також тривають бої в районі сіл Новоданилівка та Новопокровка (північ Запорізької області).

За даними Ганни Маляр, наші війська просунулися:

на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м

на Торецькому напрямку – на 200м

на Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км., площа території, взятої під контроль, склала до 3 кв.

Як повідомляв "Телеграф", з початком контрнаступу українських військ на Запорізькому напрямку росія перекинула на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську 20 військових гелікоптерів.