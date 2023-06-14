Кличко запустив фейк? В історії про "загиблу на балконі киянку" з'явилося суттєве "але"

30 травня у Києві через падіння уламків загинула 32-річна Катерина Кардаш

Інформацію від Віталія Кличка про те, що під час російської атаки 30 травня мешканка Києва загинула, вийшовши на балкон, спростували її родичі. Справа в тому, що в кімнаті загиблої немає балкона.

Про це пише "УНІАН".

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня у Києві через падіння уламків загинула 32-річна Катерина Кардаш. Тоді мер міста Віталій Кличко, повідомляючи про наслідки, використав цей інцидент, щоб нагадати городянам, щоб вони були обачними та дбали про свою безпеку під час тривоги. Адже, за його словами, дівчина загинула, коли вийшла на балкон дивитись на роботу ППО.

Проте, з ним не погоджуються родичі загиблої, які обурені неправдивою інформацією про обставини смерті рідної людини. Її коханий Іван Дунський розповів, що тієї фатальної ночі вони разом перебували у квартирі, де жили останні кілька років. Вони були в кімнаті, де немає балкона.

"Це та кімната, де ми були. Я спав на ліжку, Катя не спала, вона запускала новий проект. Вона підійшла до вікна, і стався вибух. Я відчув, що вибухом мене трошки оглушило. Я подався до неї, вона лежала тут вся у крові. Думав надати якусь допомогу. Прокинувся (у лікарні, куди госпіталізували, щоб витягти уламки – Ред.) через пару годин, набрав сестру, вона мені сказала [що Катерина загинула]…", — розповідає хлопець.

З 20-го поверху багатоповерхівки дівчину дістали рятувальники. Від отриманих травм дівчина загинула у кареті "швидкої".

"Її реанімували десь хвилин 15-20. Тоді вийшли і сказали, що черепно-мозкова травма не сумісна з життям", - згадує сестра Маргарита.

Близькі Катерини кажуть – їх ображає, що історію трагічної загибелі їхньої рідної людини перевернули. За ці два тижні хлопець загиблої пройшов лікування та був виписаний із лікарні. Але досі ні з ним, ні з іншими близькими дівчата так ніхто й не зв’язався, щоб вибачитись за наклеп.

"Немає балкона, це неправда. Я не знаю, звідки ця інформація з’явилася. Це дуже дивно", – обурюється Іван.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля дому, де жила Катерина Кардаш, побував кореспондент " Телеграфа". Він показав усі жахливі наслідки падіння уламків дрону на ексклюзивних фото.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 30 травня над Києвом було збито понад 20 дронів.