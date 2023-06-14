На них в армії є великий запит: кому влітку надсилатимуть повістки в першу чергу

Мобілізація в Україні продовжується

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян і надалі отримуватимуть повістки з військкоматів. При цьому на деяких українців військкоми цього літа звертатимуть більше уваги.

"Телеграф" розповідає, кого з українців можуть призвати в першу чергу влітку 2023 року.

Так, за словами начальника Харківського обласного ТЦК полковника Володимира Арапа, на сьогоднішній день у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.

Справа в тому, що українські військові навчаються керувати західною зброєю, яку нам передають союзники, за кордоном чи з іноземними інструкторами. Тому, щоб співпраця з інструкторами була найбільш продуктивною, необхідні фахівці, які на високому рівні говорять англійською, німецькою, французькою мовами.

Як наслідок, на призовників, які володіють іноземними мовами, є великий запит у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи влітку викликатимуть у військкомати обмежено придатних українців.

Також ми повідомляли про те, чи військкомат заходитиме на пляжі цього літа.