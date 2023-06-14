"Укрпошта" випустила марки з Залужним: де і як їх можна купити і скільки коштує

Стартова ціна починається з 5 тисяч гривень

Після приголомшливого успіху з марками "русскій воєнний корабль" в "Укрпошті" випустили ще одну лімітовану колекцію. Вона присвячена головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, а всі отримані кошти підуть на Сили оборони.

Про це повідомила член "Громадської антикорупційної ради" та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

За її словами, всього "Укрпошта" надрукувала 1000 екземплярів із марками, присвяченими Залужному. Крім того, ексклюзивності додає автограф від головкому.

"Блок марок "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний" від Укрпошти. Лімітована версія, від 0001 до 1000 і їх більше не надрукують. Ексклюзивність цього аукціону, що вони ще й з автографом Валерія Залужного", — розповідає Ярова.

Усі марки продаються на аукціоні, а стартова ціна починається із 5 тисяч гривень.

"Всі кошти підуть на "як ви любите", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Хвиля мемов про палаючий кремль набирає обертів, а " Укрпошта" анонсувала нову марку.

Також ми повідомляли, що "Укрпошта" випустила до Дня Незалежності та півріччя вторгнення нову марку.