Помста пригожина чи спецоперація ФСБ? Хто насправді підставив делімханова під удар ЗСУ

Серед путінських прихвостнів розгоряється нова бійня, в якій можуть бути задіяні спецслужби

Сьогодні, 14 червня, стало відомо про буцімто знищення депутата держдуми рф адама делімханова, якого вважають "правою рукою" глави Чечні рамзана кадирова. За даними політолога і добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, смертельне поранення найманець отримав в окупованому місті Приморськ Запорізької області. Разом з делімхановим під артилерійський обстріл ЗСУ нібито потрапили й інші "елітні" кадировці. Водночас інформацію про смерть "особистого ката" кадирова спростувала кремлівська пропаганда, підтвердивши, що делімханова дійсно було поранено.

Колишній командир 72-ї мотострілецької бригади ЗС рф Роман Веневітін, який нещодавно побував у полоні у "вагнерівців", заявив, що дані про місцезнаходження кадировців ЗСУ передали найманці євгена пригожина, аби помститися главі Чечні за нещодавній конфлікт з їхнім "полководцем".

"Телеграф" з'ясовував, хто насправді може стояти за спробою ослаблення рамзана кадирова, і що черговий "жабогадюкінг" в російській армії може означати для України.

Замах на делімханова – виклик особисто кадирову

Серед відомих кадировців делімханов має репутацію одного з найжорстокіших і найбільш наближених до глави Чечні бойовиків. Протягом останніх 15 років він виконує роль "особистого ката" кадирова, контролюючи діяльність усіх чеченців на території рф і беручи участь у найкривавіших спецопераціях за її межами. Своєрідним "почерком" у діяльності Делімханова є викрадення людей, катування та страти через відрізання голови.

адам делімханов і рамзан кадиров

Бойовик підозрюється у причетності до вбивства Бориса Нємцова, перебуває у санкційних списках Мінфіну США, а з початку повномасштабної війни в Україні встиг взяти участь у боях за Маріуполь і отримати за це звання "героя росії".

Після повідомлення про поранення делімханова на Запоріжжі, кадиров особисто звернувся до української розвідки, аби дізнатися бодай щось про місцезнаходження свого "брата". За сприяння у пошуках він пообіцяв "щедру винагороду".

Одночасно з цим, командир спеціального загону "Ахмат" апті алаудінов заявив, що знімає усі підрозділи з Мар'їнського напрямку під Донецьком, аби відправити їх на пошуки делімханова і повернути його у Чечню за наказом кадирова. Чи є цей допис в Telegram-каналі алаудінова реальною декларацією про наміри, чи був спрямований на висміювання ситуації з пошуками делімханова, сказати складно.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що поранений бойовик, дійсно, має неабияке значення для глави Чечні, а сприяння його ліквідації може розглядатися кадировим як виклик йому самому, що "за законом гір" вимагатиме кревної помсти.

Після з'ясування місцезнаходження делімханова, головним для кадирова стане запитання, хто саме "навів" українську артилерію на кортеж, в якому бойовик пересувався окупованою територією.

Протистояння пригожина і кадирова має межі

Першим у переліку потенційних ворогів кадирова та людей з його найближчого оточення опинився ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин. За версією командира 72-ї мотострілецької бригади ЗС рф Романа Веневітіна, саме "вагнерівці" пішли на співпрацю з українськими спецслужбами і передали їм координати місцезнаходження делімханова, щоб помститися главі Чечні.

Попри те, що між кадировим і пригожиним дійсно регулярно спалахують публічні конфлікти, останній з яких ледь не завершився "стрілкою" між чеченцями та вагнерівцями, інформація з вуст Веневітіна навряд чи може претендувати на об'єктивність, адже він сам має неабияку образу на "вагнерівців".

Кадровий офіцер, який побував у полоні у вчорашніх зеків і був публічно принижений записом відео з вибаченням, цілком ймовірно, намагається звести рахунки з пригожиним руками кадирова. Адже, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, у ватажка ПВК "Вагнер" просто нема настільки розвиненої розвідувальної мережі, щоб контролювати переміщення підрозділів "Ахмата".

"Крім того, останній конфлікт пригожина і кадирова був врегульований у телефонній розмові і завершився порозумінням. Вони визначили межу розподілу сфер впливу, тому найближчим часом сутичок між ними виникати не повинно, а помсти шляхом ліквідації найближчого оточення — тим більше", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, екс-військовик припускає, що в майбутньому протистояння між "полководцями" поновиться, адже просто зараз вони обоє претендують на те, щоб очолити операцію з оборони Бєлгородської області, в якій вже понад місяць триває громадянська війна.

За словами Олега Жданова, якщо раніше боротьба за прихильність путіна відбувалася шляхом захоплення міст на сході України, то тепер кращим способом заслужити додаткові очки стане успіх у боях за Бєлгородщину.

"Поки що кадировський "Ахмат" випереджає у цій конкуренції "вагнерівців", адже нібито вже отримав від Міноборони рф розпорядження про підготовку до передислокації", – каже військовий експерт.

Хто підставляє пригожина?

Відмінною особливістю бойовиків ПВК "Вагнер" і підрозділів "Ахмата" є нехтування так званим "кодексом честі", якого дотримуються кадрові офіцери. З перших днів участі у повномасштабній війні проти України представники цих силових утворень регулярно влаштовували публічні розбірки як між собою, так і з Міноборони рф. В ході цих конфліктів в інформпростір потрапляла не лише уся "брудна білизна" російської армії, а й засекречені дані.

Так, за словами політичного експерта Олексія Буряченка, на початку вторгнення рф в Україну кадировці неодноразово передавали ЗСУ інформацію про розташування російських військ. Пізніше аналогічно діяли й "вагнерівці", тому припустити, що пригожин пішов на злив інформації нашій розвідці для ліквідації делімханова, теоретично можна.

"Ватажок "Вагнера" веде складну гру і часто діє імпульсивно та навіть ризиковано. Водночас, протистояння пригожина і кадирова є більш показовим, а от внутрішня боротьба являє собою дійсно серйозні процеси. Не виключено, що дані про місцезнаходження делімханова ЗСУ передала ФСБ, підставляючи таким чином пригожина і "зтравлюючи" його з кадировим. Це дуже схоже на прояв улюбленої путінської стратегії "розділяй і володарюй"", – каже політолог.

Та хоч би хто стояв за замахом на "праву руку" кадирова, подібні тенденції в російській армії та політиці, безперечно, йдуть на користь Україні, впевнений Олексій Буряченко. Внутрішні протистояння призводять до розбалансування і послаблення нашого ворога, змушуючи його відволікатися, тим часом, як ЗСУ методично продовжують боротьбу за звільнення кожного сантиметра нашої землі.

Оновлення:

Після публікації цього матеріалу у Telegram-каналі рамзана кадирова з'явився допис, в якому глава Чечні спростовує не лише смерть свого бойовика, а й сам факт поранення делімханова. За його словами, "він знав це з самого початку фейкового вкиду". Свою заяву кадиров доповнив буцімто свіжим фото, на якому позує з делімхановим та іншими чеченськими посадовцями.