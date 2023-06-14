Окупанти все ще намагаються наступати: Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається динамічною

За попередній тиждень і два дні поточного на фронті не було зафіксовано просування російських військ, оскільки ЗСУ не дають їм такої можливості.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі єдиного марафону українських новин.

Вона наголосила, що йдеться про ті напрямки, де свої наступальні дії проводять українські захисники.

"Наприклад, Бахмутський напрямок, там і ми намагаємося наступати і десь — ворог. Тобто ми просуваємось, ворог не просувається, тому що українські війська не дають такої можливості", — додала чиновниця.

За словами Маляр ЗСУ, наступають на одних ділянках фронту, але продовжують тримати оборону на інших, при цьому окупанти збільшили кількість обстрілів із застосуванням усіх доступних їм засобів, включаючи артилерію, міномети та авіацію.

Крім того, заступник голови МОУ зазначила, що просування українських військ також ускладнює величезну кількість мінних полів, створених росіянами.

Як повідомлялося раніше, Маляр раніше повідомила, що навіть під час наступальних дій українські війська зазнають в рази менших втрат, ніж російські окупанти.