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Війна — день 477: ЗСУ атакують на декількох напрямках, а окупанти перекидають війська до фронту

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються 477 днів
Бої за Україну продовжуються 477 днів

Оперативно про головне 15 червня

Україна перебуває у стані повномасштабної війни проти росії вже 477 днів. ЗСУ перейшли в наступ відразу на кількох напрямках, через що окупанти почали передислокацію військ і намагаються завдати ударів у відповідь, застосовуючи всі доступні їм кошти. Українські захисники попри опір росіян демонструють просування, хоча це і дається дуже важко.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Через наліт російських БПЛА вибухи було чути у Дніпрі. За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО

00:00 НАТО не планує вводити війська на територію України, оскільки це означатиме вступ Альянсу до війни проти росії.

Детально дізнатися про головні події 12 червня можна у публікації: Війна — день 474: ЗСУ наступають на Донеччині, південь України "розгрібає" наслідки затоплення

З даними за 13 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 475: ЗСУ просуваються попри спроби окупантів стримати наступ

Про те, що відбувалося 14 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 476: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку та на Півдні

Теги:
#Україна #Росія #Війна