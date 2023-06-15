Вибухи чули мінімум у трьох областях: що відомо про нічну атаку по Україні

Україна пережила ще одну атаку іранськими дронами та ракетами

У ніч на 15 червня Україна зазнала нової масованої атаки "шахедами" та крилатими ракетами з боку окупантів. Вибухи чули у східних та південних областях нашої країни.

За інформацією прес-служби Повітряних сил, у небі над Україною вдалося збити одну ракету Х-101/Х-555, а також 20 ударних дронів.

"Одну з ракет вдалося знищити, решта влучила по промисловим об’єктам у Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", — зазначили військові.

Атака БПЛА походила з Південного та Північного напрямів, а пуски крилатих ракет здійснили з акваторії Каспійського моря.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, область була атакована 13 іранськими дронами, всі вони були знищені силами ППО.

Також про вибухи повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — написав він.

У мережі також опублікували запис звуків, які чули у місті.

За даними моніторингових пабліків, на Дніпропетровщині вночі чули щонайменше п’ять вибухів.

Пролунали вибухи минулої ночі також у Харкові та області, про що повідомили у місцевій поліції. Про вибухи у місті ЗМІ повідомили близько 01:40.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранені повідомляйте на спецлінію 102", — написали правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 червня окупанти обстріляли Кривий Ріг і зруйнували житлову багатоповерхівку. Тоді загинуло 11 мирних жителів.