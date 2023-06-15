ЗСУ просуваються під Бахмутом та на Запорізькому напрямі: свіжі карти боїв в Україні

Українські війська просунулися на флангах Бахмута щонайменше на 200-500 метрів

Триває 477-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська ведуть контрнаступальні операції та просуваються на кількох ділянках фронту. Окупанти змушені вводити у бій резерви.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни найактивніші на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямках — продовжуються бої, протягом доби сталося 39 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

14 червня окупанти атакували на Куп’янському напрямку та на південь від Кремінної. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що вони завдали сіму наземних ударів по українських позиціях на Куп’янському та Лиманському напрямах.

Український Генштаб повідомив, що росіяни без успіху наступали поблизу Веселого та Роздолівки.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що минулої доби українські війська просунулися на флангах Бахмута на 200-500 метрів.

Бахмутський напрямок

Сергій Череватий заявив, що інтенсивність бойових дій в районі Бахмута дещо знизилася, і повідомив, що регулярні російські підрозділи, зокрема ВДВ, продовжують розгортатися в районі Бахмута, щоб захопити колишні позиції "вагнерівців".

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що окупанти вели наступальні дії на північний захід від Бахмута в районах Ягідного, Берхівки та Оріхово-Василівки та на південний захід у районі Іванівського та Білої Гори, успіху не мали. Крім того, росіяни безуспішно наступали у напрямку Авдіївки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

Ганна Маляр повідомила, що за минулу добу українські війська просунулися на запорізькому напрямку на 300-350 метрів. Українські офіційні особи також зазначали, що продовжуються бої поблизу Макарівки.

Російські джерела заявляли, що російські війська ввели резерви на південь від Великої Новосілки, щоб зупинити український поступ у цьому районі, і що війська РФ зараз контратакують на південь та південний захід від Макарівки.

Запорізька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, свідчать, що українські сили зберігають контроль над Макарівкою.

14 червня українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжували битися з російськими військами поблизу Новоданилівки та Новопокровки.

Херсонська та Миколаївська області

Супутникові знімки свідчать, що росіяни перекинули на аеродром у Бердянську Запорізької області ще 20 гелікоптерів, до цього їх було лише 7.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 15 червня знову влаштували обстріл України. Серія вибухів зокрема пролунала у Дніпропетровській області та Харкові.