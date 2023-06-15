Пішла потужна хвиля: вранці у Донецьку прогримів вибух, над містом здіймається дим (фото, відео)

У Донецьку ранок 15 червня розпочався з потужного вибуху

Рано-вранці 15 червня в окупованому росіянами Донецьку, де нещодавно ударом HIMARS знищили роту російських танків, пролунав вибух.

Як пишуть місцеві паблики у Телеграм, приліт зафіксовано у Ленінському районі міста.

"05.25 — Донецьк хитнуло. Пішла потужна хвиля. Багато районів відчув. Уточнюємо", — пише один із місцевих пабліків.

При цьому офіційної інформації про інцидент поки що немає. Судити про наслідки можна лише з фото та відео із соціальних мереж, які публікують місцеві жителі.

На опублікованих кадрах видно, що над місцем прильоту здіймається дим. Його можна побачити навіть за межами окупованого міста.

Поки що немає даних про те, що розташоване в потенційному місці удару. Мовчать про удар й окупанти.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 травня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Про вибухи повідомляли у трьох областях на півдні та сході України. За уточненою інформацією Повітряних сил України є влучання крилатими ракетами по промислових об’єктах у Дніпропетровській області. Про жертв і постраждалих внаслідок нового удару поки що інформації немає.