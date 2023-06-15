Має кілька унікальних характеристик: як гаубиця Melara Mod 56 наближає перемогу ЗСУ (фото, відео)

Що відомо про італійські гаубиці Melara Mod 56

З початку року ЗСУ використовують у боях проти окупантів легкі гаубиці Melara Mod 56 італійського виробництва, які нам передала Іспанія.

За оцінками аналітиків порталу Oryx, загалом українська армія отримала шість таких гаубиць. "Телеграф" розповідає про те, як вони допомагають наблизити перемогу над окупантами.

OTO Melara Mod 56 — це італійська 105-мм гаубиця, яку розробляли спеціально для гірничо-піхотних підрозділів. Стовбур, довжиною 14 калібрів, може завдавати ударів на відстань понад 10 км. У зборі довжина гаубиці становить 3,65 м при масі 1290 кг без боєкомплекту.

Гаубиця робить до 10 пострілів за хвилину, а кут нахилу зброї можна змінювати в діапазоні від -7 до +65 градусів, що допомагає додати гнучкості та точності при стрільбі.

OTO Melara завдає ударів стандартними боєприпасами американського типу M1. При цьому гаубиця має кілька унікальних характеристик зброї такого калібру. Зокрема, це можливість екіпажу поводитися з нею вручну, а також можливість завдавати ударів прямим наведенням.

Італійська гаубиця зручна тим, що легко розбирається на 12 компонентів. Це дозволяє без проблем перевозити її у розібраному вигляді. Компоненти гаубиці, без захисного щита, можна легко транспортувати за допомогою гусеничного бронетранспортера.

Всього було випущено понад 2300 екземплярів OTO Melara Mod 56. До цього дня гаубиця залишається на озброєнні приблизно в 30 країнах.

Раніше Телеграф писав про те, що наші бійці закінчують підготовку на броньованих машинах CV 90, виділених Україні Швецією.