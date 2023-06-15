"Вчителі — не раби": в Україні знайшли дивний спосіб боротися із закритими сховищами
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Нардеп просить розібратися із ситуацією, коли вчителів змушують безкоштовно залишатися у школах
Після трагедії у Києві, де біля закритого сховища загинули люди, в українських школах вчителів змушують залишатися вночі на чергування.
Про це повідомив нардеп Роман Грищук.
"Вчителі не раби! Учора написав посаду про добровільно-примусові нічні чергування вчителів у школах. Виявляється, проблема не тільки в столиці, а й у низці інших міст", — написав він.
За словами політика, після нічних чергувань вчителям доводиться зранку виходити на роботу.
"Не може вчителька вночі чергувати в укритті (без компенсації, без офіційних вказівок та розпоряджень), а на ранок йти викладати ", — вважає він.
За його словами, він уже звернувся до Міністерства освіти і науки України з вимогою стати на захист освітян.
Нагадаємо, що після трагедії у Деснянському районі Києва президент Володимир Зеленський наказав провести термінову перевірку всіх укриттів у Києві та по всій країні.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українці обурені трагедією через закрите бомбосховище. Вони вважають, що за наслідки мають відповідати не лише росіяни, а й українські урядовці.