росія готує масовану атаку ІПСО: хто в Україні стане ціллю

Старт ІПСО заплановано вже найближчим часом

Не маючи успіхів на полі бою, а також втрачаючи село за селом, росіяни вирішили атакувати Україну фейками. Для цього окупанти планують цілу низку ІПСО (інформаційно-психологічна спеціальна операція) вже найближчим часом.

Про це попередили у СБУ.

В основу цих атак має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництво Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб. При цьому "правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого мають забезпечити:

внесення ФСБ до державних реєстрів росії записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За даними СБУ, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час.

"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно емоційний стан українських воїнів на передовий та дестабілізувати ситуацію в країні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з кінця весни росіяни масово почали штампувати фейки про керівництво ЗСУ. Так, наприклад, вони "вбивали" Залужного і "бомбили" Сирського, а до цього "підривали" Танцюру.