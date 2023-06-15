росія готує масовану атаку ІПСО: хто в Україні стане ціллю
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Старт ІПСО заплановано вже найближчим часом
Не маючи успіхів на полі бою, а також втрачаючи село за селом, росіяни вирішили атакувати Україну фейками. Для цього окупанти планують цілу низку ІПСО (інформаційно-психологічна спеціальна операція) вже найближчим часом.
Про це попередили у СБУ.
В основу цих атак має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництво Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб. При цьому "правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого мають забезпечити:
- внесення ФСБ до державних реєстрів росії записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
- підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.
За даними СБУ, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час.
"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно емоційний стан українських воїнів на передовий та дестабілізувати ситуацію в країні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що з кінця весни росіяни масово почали штампувати фейки про керівництво ЗСУ. Так, наприклад, вони "вбивали" Залужного і "бомбили" Сирського, а до цього "підривали" Танцюру.