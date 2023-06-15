Все ще попереду? Що в Європі говорять про контрнаступ ЗСУ

На Заході бачать "вікно можливостей цього року"

Україна ще не розпочала повномасштабний контрнаступ, а масштабніших дій з боку ЗСУ можна очікувати найближчими тижнями. Таку думку висловлює Чехія та Естонія.

Так президент Чехії Петро Павло в інтерв’ю для "Радіо Свобода" заявив, що перші операції Сил оборони є "помірним початком" контрнаступу.

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Все – ще попереду. Я назвав би це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – зазначив Павло.

На його думку, все, що цього року не вдасться досягти українським захисникам, доведеться відкласти до весни 2024-го. Це пов'язано з рядом певних труднощів.

"Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягти цього року, доведеться відкласти, принаймні, до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, з труднощами зберегти підтримку партнерів", – сказав він.

Чеський президент наголосив, що на Заході бачать "вікно можливостей цього року". А для початку будь-якої іншої активності потрібно як мінімум три-чотири місяці.

Водночас голова Міноборони Естонії Ханно Певкур вважає, що найближчими тижнями можна буде побачити масштабніші контрнаступальні дії України. Про це він сказав на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо рух деяких бригад у різних напрямках, але ми досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що найближчими тижнями побачимо більше рухів", — зазначив міністр.

Він закликав не чинити тиску на українців, зазначивши, що вони знають, що треба робити.

"Моє повідомлення до всіх: не чиніть великого тиску на українців. Вони знають, що робити, ми допомагаємо їм, і вони повинні виграти війну", — додав Певкур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що західні офіційні особи повідомили журналістам, що контрнаступ ЗСУ може затягтися на місяці. Швидкого поступу Україна поки що не спостерігається.