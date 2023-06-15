В Міноборони України підтвердили втрати у західній техніці: показали наслідки (фото)

Західна техніка врятувала життя українців

Українська армія хоч і зазнала втрат в західній техніці в ході активізації деяких контрнаступальних дій, але ці сучасні бойові машини врятували головне — життя людей.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Так, у Міноборони наочно продемонстрували чим гарна західна техніка. За приклад там навели БПМ Bradley, частину з яких втратила Україна. На опублікованому фото можна побачити результат прямого влучення ракети з російського РСЗВ "Град".

"Бредлі" отримав пряме влучання ракети у башту та загорівся", — розповідає Маляр.

При цьому, за рахунок надійності техніки та майстерності українського механіка-водія, підбиту машину вдалося евакуювати у безпечне місце та врятувати весь екіпаж.

"Наслідки – легка контузія в одного з воїнів… Бредлі допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", – наголошує Маляр.

Механік-водій, який врятував екіпаж

Зараз підбита техніка вже проходить ремонт, а після нього повернеться до строю. Бійці 47-ї бригади, які були в ній, прямо зараз воюють на фронті, але вже на іншій машині.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин неабияка бойова живучість — не просто слова… Немає техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", — кажуть в МО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повноцінний контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, а зараз наші воїни проводять наступальні дії з метою виявлення слабких місць у захисті окупантів.

Також ми повідомляли, що ЗСУ просуваються під Бахмутом та на Запорізькому напрямку.