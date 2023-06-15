Віртуальний жиринівський розповів, що чекає на Україну

У росії, зважаючи на все, не можуть жити без маячні, яке за життя ніс колишній голова ЛДПР владимир жириновський. Після недавніх мітингів біля пам’ятника політику у грі Minecraft, росіяни вирішили "воскресити" його за допомогою нейромережі.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі-2023 (ПМЕФ) представники ЛДПР представили штучний інтелект "Жириновський", пишуть росЗМІ.

Насамперед росіяни запитали у жириновського з нейромережі про наболіле, а саме про те, коли закінчиться так звана "спецоперація" в Україні.

У найкращих традиціях пропаганди комп’ютер голосом жириновського відповів, що вона "триватиме до повного відновлення миру та безпеки російських людей".

Також ШІ дав несподівану в контексті сьогоднішньої політики кремля пораду. Він вважає, що росія має закрити кордони з Україною, дати країні спокій і не витрачати на неї ресурси, тому що рф "має сама піклуватися про своїх громадян".

"росія має дбати про своїх громадян, не витрачати ресурси на непередбачувану Україну. Нехай вони самі знаються на своїх проблемах", — зазначив віртуальний жириновський.

Раніше "Телеграф" писав про те, що жириновський помер у 2022 році. За життя скандальний політик постійно озвучував заклики до вторгнення в Україну.