Нові успіхи на Донбасі: у ЗСУ повідомляють про серйозне просування

ЗСУ покращують своє тактичне становище

Українські військові продовжують демонструвати успіхи на сході країни й цього разу їм вдалося просунутися на Таврійському напрямку в районі Вугледару Донецької області та наблизитись до позиції російських загарбників до 1 км.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомили на сторінці "Об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського спрямування" у Facebook.

"У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар продовжуються заходи щодо поліпшення тактичного становища. Так, наші підрозділи та війська тут просунулися у бік противника до 1 км. Водночас ворог інтенсивно обстріляв цей населений пункт", — йдеться у повідомленні.

Вдень 14 червня сталося 25 бойових зіткнень, а цієї ночі ще сім. Загалом за останню добу противник втратив на цьому напрямі понад 4 роти особового складу, а також 59 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські захисники повернули під контроль село Сторожове Донецької області. Зробити це вдалося бійцям 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського