Вся ЗАЕС може змінити режим роботи через підрив Каховської ГЕС: що відомо

Ситуація на ЗАЕС поки що не критична

Після підриву Каховської ГЕС переведення останнього "гарячого" енергоблоку ЗАЕС у "холодний режим" є єдиним логічним рішенням. В Україні сподіваються, що глава МАГАТЕ, який 15 червня приїхав на окуповану атомну станцію, зможе переконати росіян зробити це.

Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на слова президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.

За його словами, "холодний" зупин — це найбезпечніший стан експлуатації енергоблоку за будь-яких умов. Теоретично, зазначає Котін, працівники ЗАЕС можуть ініціювати переведення блоку №5 у цей режим роботи, але фізично не можуть цього зробити, бо ситуацію контролюють окупанти. При цьому, за інформацією української сторони, росіяни все ж таки планують зробити цей крок.

Для довідки: холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води.

Президент "Енергоатому" каже, що є надія, що місія МАГАТЕ і безпосередньо голова агентства Рафаель Гроссі зможуть переконати загарбників забезпечити переведення блоку в "холодни" зупин.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що ситуація поки не критична — проблема з обміленням водосховища була б серйознішою для ЗАЕС, якби станція працювала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що іректор "Енергоатому" Петро Котін раніше пояснив, чому води для охолодження ЗАЕС може вистачити ще кілька років.

Також ми повідомляли, що Рафаель Гроссі створив план захисту ЗАЕС, що складається з п’яти принципів.