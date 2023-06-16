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Війна — день 478: ЗСУ успішно атакують, а росіяни панікують через дефіцит води у Криму

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Бої за Україну продовжуються 478 днів
Бої за Україну продовжуються 478 днів

Оперативно про головне 16 червня

Російські війська безперервно обстрілюють Україну вже 478 днів. Але, незважаючи на це, ЗСУ на фронті продовжують наступати та рухати ворога. За словами Ганни Маляр, у всіх напрямках Сили оборони просунулися вглиб на кілометр, а в Генштабі уточнили найбільш гарячі напрямки на фронті сьогодні. Крім того, до росіян лише почали доходити наслідки підриву Каховської ГЕС. За їхніми підрахунками, вода у Криму закінчиться найближчими місяцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ще одна країна готова навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16. Йдеться про Данію, сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв’ю каналу TV2. Навчання проходитиме на данській базі ВПС Скрюдструп у Південній Ютландії. Таким чином, в "авіаційній коаліції" вже вісім країн, які готові надати свою допомогу.

З даними за 13 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 475: ЗСУ просуваються попри спроби окупантів стримати наступ

Про те, що відбувалося 14 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 476: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку та на Півдні

Як були справи 15 червня, можна прочитати в публікації: Війна — день 477: ЗСУ атакують за кількома напрямками, а окупанти перекидають війська до фронту