Війна — день 478: ЗСУ успішно атакують, а росіяни панікують через дефіцит води у Криму

Оперативно про головне 16 червня

Російські війська безперервно обстрілюють Україну вже 478 днів. Але, незважаючи на це, ЗСУ на фронті продовжують наступати та рухати ворога. За словами Ганни Маляр, у всіх напрямках Сили оборони просунулися вглиб на кілометр, а в Генштабі уточнили найбільш гарячі напрямки на фронті сьогодні. Крім того, до росіян лише почали доходити наслідки підриву Каховської ГЕС. За їхніми підрахунками, вода у Криму закінчиться найближчими місяцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ще одна країна готова навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16. Йдеться про Данію, сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв’ю каналу TV2. Навчання проходитиме на данській базі ВПС Скрюдструп у Південній Ютландії. Таким чином, в "авіаційній коаліції" вже вісім країн, які готові надати свою допомогу.

З даними за 13 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 475: ЗСУ просуваються попри спроби окупантів стримати наступ

Про те, що відбувалося 14 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 476: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку та на Півдні

Як були справи 15 червня, можна прочитати в публікації: Війна — день 477: ЗСУ атакують за кількома напрямками, а окупанти перекидають війська до фронту