Чи готові вони померти на війні? Зеленський потужно звернувся до Трампа та Десантіса

Зеленський вважає, що росія може напасти на одну з країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на дивні заяви колишнього американського лідера Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса про війну на українській землі. Обидва політики висловлювали сумніви щодо того, що Вашингтон має продовжувати надавати військову допомогу ЗСУ.

В інтерв’ю американському виданню NBC наш президент запропонував їм самим приїхати на фронт або відправити туди своїх дітей.

Український лідер вважає, що перемога росії у цій кривавій війні буде шансом для окупантів напасти на одну з країн НАТО — Польщу, Литву чи Латвію.

За такого розкладу, впевнений Зеленський, Штатам доведеться стояти перед складним вибором – йти воювати чи допустити розвал Альянсу.

"Чи готовий сенатор, чи кандидат у президенти США, які вважають, що це надто дорого, йти на війну чи відправити на війну своїх дітей? Чи готові вони померти?" — спитав Зеленський.

Президент України також додав, що затримки у постачанні озброєння надають окупантам шанс зміцнити оборону, а через відсутність в України сучасних винищувачів втрачається перевага ЗСУ та гинуть люди.

Також Зеленський сумнівається, що Трамп зможе закінчити війну в Україні за 24 години, про що він неодноразово говорив. Український лідер нагадав, що саме Трамп був президентом США, коли росіяни напали на Донбас та захопили Крим.

"Чому тоді він не зробив цього раніше? Адже він був президентом, коли на нашій землі вже йшла війна", — сказав Зеленський.

Як розповідав Телеграф, Трамп неодноразово робив провокативні заяви про Україну. Якось він заявив, що наша країна має віддати території росії, якщо та претендує на них.