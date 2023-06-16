росії на них начхати: бійці ЗСУ врятували окупантів, що тонули після підриву Каховської ГЕС (відео)

ЗСУ поповнили обмінний фонд п’ятьма окупантами, яких врятували від смерті після підриву Каховської ГЕС

Українські військові допомагали врятуватися під час підриву Каховської ГЕС не лише мирним громадянам, а й ворожим солдатам, керівництво яких й здійснило теракт. Тепер вони поповнять обмінний фонд України.

У прес-службі ССО опублікували кадри порятунку окупантів.

За даними наших бійців, їм надійшла інформація про п’ятьох російських солдатів, які виявилися покинутими внаслідок затоплення своїх позицій і боролися за життя в сильному потоці води.

Українські військові, які прибули на місце, завантажили окупантів на свої човни. Примітно, що в момент евакуації інші росіяни відкрили вогонь по наших і своїх солдатах.

"Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не врахувало життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів залишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Під час розмови з врятованими полоненими з’ясувалося, що вони належать до підрозділу Шторм Z, основу якого складають засуджені росіяни, які відбувають покарання у в’язницях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європарламенті назвали винних у підриві Каховської ГЕС.