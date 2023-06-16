В Україні ювелірно відреставрували трофейний БМП-1: що він може (фото)

БМП-1 — броньована машина гусеничного типу, створена за радянських часів та модернізована багато разів

Українські воїни не лише просуваються майже по всій лінії фронту, звільняючи території на сході та півдні, а й "трофеять" ворожу техніку, яка після ремонту допомагає бити ворога. Так сталося з БМП-1, яку ювелірно відреставрували в Україні.

Фото у стилі "до та після" показав Державний концерн "Укроборонпром", який ремонтував БМП-1.

Різниця настільки разюча, що виникають сумніви, чи дійсно на фото той самий броньовик.

БМП-1 – броньована машина гусеничного типу, створена за радянських часів для забезпечення надійного броньованого захисту десантних військ від поразки зброєю, яка використовувалася у другій половині 20 століття. БМП також може рухатися водою і теоретично має захист від ядерної тактичної зброї та інших засобів знищення військ, властивих тому часу.

БМП-1, виставковий зразок

БМП-1 успішно застосовують у різних модифікаціях, починаючи з 1966 року. З того часу зміни до її конструкції вносили кілька країн залежно від своїх потреб (Радянський Союз, Чехословаччина – до 1989 року, росія, Україна).

Озброєння бойової машини піхоти БМП-1, залежно від модифікації, складається з автоматичної гармати калібром 73 мм з основною складовою і спареним кулеметом калібром 7,62 мм. До озброєння додано протитанковий ракетний комплекс, що відрізняється залежно від типу БМП-1. Двигун машини чотиритактний шестициліндровий дизельний, що видає потужність 210-221 кВт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ "затрофеїли" БМП-1АМ "Басурманін" в ідеальному стані. Він вирушив бити ворога.