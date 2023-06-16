Військові назвали причину активності російських МіГів: чого прагнуть окупанти

Окупанти взяли певну паузу, але розслаблятися не варто

Вдень 15 червня в Україні кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських МіГів. Таким чином росіяни намагаються виміряти готовність української ППО.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Аналізуючи вчорашній розвиток подій з повітряними тривогами, можна сказати, що підйоми МіГів, — це вимірювання готовості протиповітряної оборони. Вони (росіяни — ред.), напевно, намагалися зрозуміти, де і як цей рівень готовності відбувається. Запустивши першу хвилю, зрозуміли, що не варто", — пояснила вона.

Гуменюк додала, що зараз окупанти взяли певну паузу, але вони продовжать тероризувати Україну ракетами.

"Думаю, що просто було таке підтримання нервозності, підтримання напруження. Насправді взято певну паузу. Це означає, що далі буде", — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері 15 червня тривогу в Україні було оголошено двічі — вона пролунала близько 15:50, відбій дали приблизно за годину. Невдовзі тривогу було оголошено знову, близько 18:18.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни перемістили ближче до кордону з Україною дивізіон ракетного комплексу "Бал". Його розмістили у Брянській області, через що обстріли півночі нашої країни можуть посилитися.