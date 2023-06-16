Які документи потрібні для виїзду з України цього літа: повний список

Деякі українці можуть їздити за кордон навіть під час воєнного стану

В Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, є низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни. При цьому важливо не забути про всі необхідні документи.

"Телеграф" розповідає про те, які документи знадобляться українцям цього літа для виїзду за кордон.

Жінкам: Закордонний паспорт. Також можна взяти паспорт громадянина України та диплом про освіту;

Особам з обмеженими можливостями: потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, яке підтверджує статус, та закордонний паспорт.

Студентам іноземних вузів: довідка про відстрочку та закордонний паспорт;

Тим, хто виїжджає на ПМП: потрібна позначка у паспортних документах (постійне місце проживання з печаткою);

Тим, хто доглядає людей, які потребують спеціального догляду: довідка про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду, довідка МСЕК;

Опікунам, усиновлювачам та прийомним батькам для виїзду за кордон з дитиною знадобиться: документ, що підтверджує усиновлення, опікунство, догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка – до 2005 року), закордонний паспорт;

Для тих, у кого на утриманні є дитина з інвалідністю: (особа з інвалідністю до 23 років), потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дитини; довідка, що підтверджує призначення соціальної допомоги та факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.

Батькам одинакам: свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, закордонний паспорт;

Багатодітним батькам: свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт;

Непридатним для служби: довідка військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт;

Для тих, хто має відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи про відрядження та закордонний паспорт.

Тим, хто їде машиною: права, техпаспорт, українські номера на автомобілі, страховка, довіреність (якщо виїжджаєте не на своєму авто), тимчасовий реєстраційний талон на машину.

Варто зазначити, що в Україні змінили деякі правила для виїзду за кордон з дітьми. Докладніше про них ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли, чи можуть 17-річні юнаки вільно виїжджати з України під час війни.