У росії знову забули, що вони розпочали війну проти України

У росії відзначилися новою цинічною заявою про війну в Україні. Цього разу там заявили, що диктатор володимир путін нібито готовий підтримати всілякі ідеї, які можуть призвести до врегулювання ситуації.

Як повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції прес-секретар президента росії дмитро пєсков, путін "відкритий для будь-яких контактів".

Також представник Кремля заявив, що "українська проблема" безпосередньо пов’язана з тим, що на кордоні з російською федерацією знаходиться "антиросійський центр". При цьому пєсков не став детальніше розповідати про те, що саме він мав на увазі.

"Українська проблема може вирішуватись різними способами, путін підтримує будь-які набори ідей для завершення конфлікту ", — сказав пєсков.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 16 червня путін має відвідати форум у Санкт-Петербурзі, у зв’язку з чим у місті відключать мобільний інтернет. Організатори повідомили, що такі заходи пов’язані з технічними моментами, тоді як у мережі припускають, що диктатор може боятися атаки безпілотників на місто під час свого виступу.