Окупанти штурмують на сході, а ЗСУ тиснуть на півдні: що зараз відбувається на фронті

ЗСУ просуваються на ряді напрямків

Українські військові продовжують наступальні дії на низці напрямків, а місцями проводять оборонну операцію. Це відбувається в умовах переваги росіян в артилерії та авіації.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, на тих напрямках, де ЗСУ тримають оборону, не було втрачено жодної позиції.

За її словами, на сході ситуація залишається динамічною, а Сили оборони ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Противник намагається витіснити українських захисників з їхніх позицій і проводить штурмові дії на ряді напрямків, включаючи Лиманське.

Своєю чергою, на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв дещо знизилася. ЗСУ займають домінуючі висоти, щоб відтіснити супротивника від підступів до міста, а росіяни роблять усе можливе, щоб цього не допустити.

Більше однозначно ситуація виглядає на південному напрямку, де Сили оборони ведуть наступальні дії на ряді напрямків і мають просування до двох кілометрів на кожному з них.

"На Бердянському та Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів", — повідомила Маляр.

Як повідомлялося раніше, Маляр раніше повідомила, що навіть під час наступальних дій українські війська зазнають в рази менших втрат, ніж російські окупанти.