Війна — день 479: росіяни зберігають перевагу в артилерії та авіації, але ЗСУ продовжують наступ

Оперативно про головне 17 червня

Україна перебуває у стані повномасштабної війни з росією протягом 479 днів. Українські військові успішно просуваються на південному напрямку, але на сході росіяни намагаються проводити зустрічні штурми, які, втім, розбиваються об оборонні лінії ЗСУ. При цьому проблем додає також те, що окупанти мають перевагу в артилерії та авіації. При цьому на Заході вважають, що український контрнаступ швидким не буде, а основний удар ще не завдавали.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що українським військовим знадобиться близько 4 місяців, щоб завершити навчання з управління винищувачами F-16.

Про те, що відбувалося 14 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 476: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку та на Півдні

Як були справи 15 червня, можна прочитати в публікації: Війна — день 477: ЗСУ атакують за кількома напрямками, а окупанти перекидають війська до фронту

З даними за 16 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 478: ЗСУ успішно атакують, а росіяни панікують через дефіцит води у Криму