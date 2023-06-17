ЗСУ тіснять росіян під Бахмутом і просуваються на Бердянському напрямку: свіжі карти боїв в Україні

Ворог перекидає частину своїх найбоєздатніших підрозділів на Бахмутський напрямок

Триває 479-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ витісняють їх з позицій у районі Бахмута та просуваються на кордоні Запорізької та Донецької областей. Росіяни відновлюють свої позиції після затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля окупантів спрямовані на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрями — протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Луганська та Харківська області

16 червня росіяни атакували вздовж лінії Сватово-Кременної. Генштаб України повідомив, що вони вели невдалі наступальні дії поблизу Стельмахівки, Виїмки та Веселого.

Луганська та Донецька області

Спікер Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська відбили п’ять атак у Луганській області.

Донбас

16 червня російські та українські сили здійснювали наземні атаки навколо Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що окупанти просунулися біля Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Бахмутський напрямок

У Генштабі України повідомляли, що росіяни без успіху наступали поблизу Роздолівки, Оріхово-Василівки, Ступочек.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ворог перекидає частину своїх найбільш боєздатних підрозділів на Бахмутський напрямок. Водночас українські війська займають позиції на переважних висотах та лісових масивах й витісняють окупантів з позицій у районі Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, свідчать про просування українських сил на захід від Ягідного.

Донецька область

Російські та українські війська завдали наземних ударів на лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що росіянам вдалося трохи просунутися поблизу Новоселівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Степового, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Українські сили продовжили наземні атаки у районі Вугледару. Генштаб України повідомив, що силам оборони вдалося просунутися в деяких районах поблизу Вугледару та закріпитися на нових позиціях.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни здійснили контрудар у напрямку Водяного (6 км від Вугледару).

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів у цьому районі 16 червня.

Запорізька область

У Генштабі України повідомили, що українські війська провели успішні наступальні дії вздовж лінії Левадно-Старомейорського.

Відомий "військор" стверджував, що українські сили досягли успіхів на південний схід від Великої Новосілки і що на південь від неї тривають бої.

Херсонська та Миколаївська області

16 червня українські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області та досягли успіхів. За даними Генштабу, були проведені успішні наступальні дії у напрямку Новоданилівка-Роботино.

Вода на лівому березі Херсонської області потроху спадає і росіяни почали відновлювати свої оборонні позиції. Прес-секретар Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти повертаються на раніше затоплені позиції на лівому березі Херсонської області та посилили обстріл у цьому районі. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що рівень води у річках Дніпро, Інгулець та Південний Буг продовжує знижуватися.

За даними інтерактивної карти DeepState, українські війська досягли успіхів на Бердянському напрямку. Вони вибили окупантів із району на північ від Урожайного, а також біля Новодонецького. Проте обидва ці населені пункти все ще контролюють росіяни.

ЗСУ вибили окупантів на північ від Урожайного

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на суботу, 17 червня, у російському Білгороді пролунала серія вибухів, після чого спалахнули пожежі, що охопили верхні поверхи будівлі.