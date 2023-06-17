"Відбувся тектонічний зсув": у Міноборони підбили підсумки "Рамштайну-13"

Своїм опором Україна надихнула весь світ

Основною темою 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" було продовження міжнародної допомоги Україні у війні із російськими окупантами. Сьогодні вже 50 країн підтримують нас у цій боротьбі.

Про підсумки "Рамштайну-13" розповів міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Він заявив, що відбувся тектонічний зсув: світова спільнота почала сприймати Україну як повноправного суб’єктного учасника європейської політики.

"Раніше до нас ставилися як дорослі до дітей чи підлітків. Сьогодні з нами спілкуються з особливою повагою, тому що ми надихнули весь світ своїм опором", – констатував Резніков.

Він зазначив, що зустріч у форматі "Рамштайн" перевищила його очікування та дала підстави для оптимізму.

"Завжди ми з вами їдемо з певним рівнем очікувань. Вони можуть бути завищеними, заниженими або нейтральними. Я звик занижувати свої очікування, тому 15 червня всі розмови та заяви перевищили мої очікування", — розповів міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав про підсумки "Рамштайну-13": союзники обговорювали посилення української ППО та навчання українських пілотів на західних винищувачах. На підсумковій пресконференції глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про нову мільярдну допомогу країн-донорів: США, Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Італії, Норвегії та Німеччини.