Ініціатива на боці України: у Міноборони сказали, чого не вистачає для перемоги ЗСУ

Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок, — Гаврилов

Україна перехоплює ініціативу та просувається на кількох напрямках, а росія захищається. Проте для перемоги над російськими окупантами Силам оборони потрібне далекобійне високоточне озброєння.

Про це розповів заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", — пояснив він.

Також, за словами Гаврилова, Україна все ближче до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть наше небо від російських ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

"Пройшло більше року війни й ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – резюмував заступник міністра.

Як розповідав "Телеграф", у забезпеченні України далекобійною зброєю є обнадійливі сигнали. У проєкт закону США про витрати на оборонні потреби у 2024 фінансовому році (починається у жовтні 2023 року), закладені кошти на закупівлю для ЗСУ ракет ATACMS. Як відомо, вони здатні завдавати ударів по цілях на відстані до 300 кілометрів.