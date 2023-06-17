На це йде до 70% усіх грошей: українські військові розповіли, на що витрачають зарплату

Грошей за закупівлю дронів, які такі важливі в сучасній війні, армії не вистачає

Через брак коштів в української армії, військовослужбовці змушені купувати дрони та запчастини для фронтової техніки на кошти з власних зарплат.

Про це розповіли українські військові виданню The Guardian.

33-річний воїн із позивним "Вікінг" розповів журналістам, що був поранений, коли намагався дістати запчастини для машини, яку його підрозділ використовував для евакуації з поля бою.

За словами іншого військового, з позивним "Швед", чий загін 1-ї української мехбригади знаходиться на Запорізькому напрямку і використовує модернізовані чеські танки Т-64 радянського стандарту, робота операторів дронів частково полягає в тому, щоб діяти в тандемі з бронетехнікою "як їх очі”.

"Ми витрачаємо до 70% нашої зарплати за купівлю дронів", — сказав він, наголосивши, що перш за все йдеться про нові ударні дрони.

Інший військовий, з позивним "Спілберг", додав, що дрони на фронті використовуються як бомбардувальники, а не як камікадзе, бо немає грошей, щоб постійно їх замінювати.

Журналісти резюмували, що військові самі мають фінансувати покупку дронів, оскільки "армія не може собі їх дозволити", і зазначили, що це дивно, враховуючи велике значення, яке мають дрони у повномасштабній війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український уряд пішов назустріч волонтерам та включив дрони до списку товарів, які не оподатковуються при благодійній закупівлі.