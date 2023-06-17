Основна фаза контрнаступу ЗСУ ще не почалася — американський генерал

Американський генерал очікує, що в найближчі кілька тижнів ми побачимо "прогресивну динаміку руху українських сил" на фронтах

Хоча сили оборони України й проводять наступальні дії на певних ділянках фронту, проте це ще не основна фаза контрнаступу, результатом якого буде вигнання окупаційних військ з української території, включно з визволенням Криму.

Про це в суботу, 17 червня, в ефірі "Еспресо" заявив генерал та екскомандувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

"Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України. Тож початок контрнаступу — це важливий для України крок, але основна його фаза ще не розпочалася", — підкреслив генерал.

Він також зазначив, що наразі Збройні сили України тиснуть на російську оборону, з боями шукають слабкі місця, збивають ворога з пантелику щодо того, де триватиме основний наступ.

"Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил", — додав Бен Ходжес.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новини з передової загалом позитивні для України, але дуже важкі.