Війна — день 480: ЗСУ не дають росіянам просунутися і локально контратакують

Оперативно про головне 18 червня

Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення 480 днів. Окупанти зосереджують свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Також росіяни не припиняють обстрілювати з артилерії та бомбардувати авіацією українські населені пункти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Підсумки 12-го дня ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС: загинуло 16 осіб, зниклими безвісти вважається 31 особа. Підтопленими залишаються 1300 будинків.

00:00 Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на територію росії. Окупанти планують депортувати 300 дітей із Запорізької області до Чуваської Республіки, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Про те, що відбувалося 15 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 477: ЗСУ атакують за декількома напрямками, а окупанти перекидають війська до фронту

Як були справи 16 червня, можна прочитати в публікації: Війна — день 478: ЗСУ успішно атакують, а росіяни панікують через дефіцит води в Криму

З даними за 17 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 479: росіяни зберігають перевагу в артилерії та авіації, але ЗСУ продовжують наступ