Інтенсивність бойових дій на бахмутському напрямку знизилася: свіжі карти боїв в Україні

Українські сили продовжили контрнаступальні дії поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східної Запорізької областей

Повномасштабна війна в Україні триває 480 день. Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Російські окупанти тим часом продовжують наступальні операції у районі Вугледар.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на сході України

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ЗСУ здійснюють на сході як наступальні, так і оборонні операції.

Тривають обмежені атаки у районі Бахмута. У цьому інтенсивність цьому напрямі знизилася.

Російські загарбники трохи просунулися на північ від Майорська (21 км на південний захід від Бахмута). Водночас один із російських блогерів заявляв, що окупанти провели безрезультатні наземні атаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Також російські сили досягли успіхів на північ від Мар’їнки, атакували на південний схід від Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки) і зміцнюють райони біля Перемоги (5 км на південний захід від Донецька). А ЗСУ просунулися вперед у н. п. Невельське (13 км на південний захід від Авдіївки) та 17 червня у н. п. Водяне (7 км на південний захід від Авдіївки).

Поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та Східної Запорізької областями ЗСУ ведуть контрнаступальні дії. За даними Міноборони Росії, що окупанти відбили три українські атаки й спроби бойової розвідки на південний захід і на південний схід від Великої Новосілки.

Українським силам вдалося просунутися між Урожайним (10 км на південь від Великої Новосілки) та Новодонецьким (13 км на південний схід від Великої Новосілки). Тим часом за твердженням одного з російських блогерів, пов’язаних з кремлем, російські війська відбили українські атаки в Новодонецькому та в районах на південний захід від Великої Новосілки. всі втрачені позиції у районі Времівського виступу.

Війська Росії завдали наземних ударів по лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. ЗСУ своєю чергою відбили атаки російських сухопутних військ поблизу зв. п. Берестове (30 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (19 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Загарбникам вдалося трохи просунутися в районі Терного (17 км на захід від Кремінної) та атакувати поблизу Спірного (11 км на південний схід від Сіверська). Також вони безрезультатно атакували райони Роздолівка, Веселе та Вимка (все за 25-30 км на південь від Кремінної).

Південь України

Російські джерела стверджують, що ЗСУ посилили атаки на заході Запорізької області. Українські військові сили атакували поблизу н. п. П’ятихатки (41 км на південний схід від м. Запоріжжя) та Новопокровка (16 км на південний схід від Оріхова). Пов’язаний із кремлем блогер стверджує, що ЗСУ увійшли до П’ятихатки, але до кінця дня відступили на північну околицю населеного пункту.

Інший пов’язаний із кремлем блогер стверджував, що українські сили захопили плацдарм на першій лінії російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова), але загарбники відобразили настання українських військ у цьому районі.

Водночас частини окупанти із 429-го мотострілецького полку (19-та мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія) захищаються від атак ЗСУ у західній частині Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американські генерали висловили свою думку щодо контрнаступу ЗСУ. Вони вважають, що українські військові ще не зробили свого головного удару, а масштабніші дії ще попереду.