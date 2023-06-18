Їх точно випустять: кому з українців можна їздити за кордон влітку (повний перелік)

В Україні існує низка громадян, яким дозволено виїжджати за кордон

В Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, є низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.

Телеграф розповідає про законні підстави для виїзду з України влітку 2023 року.

Так, згідно з чинним законодавством перетинати кордон можна:

Непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

Чоловікам, які постійно проживають за кордоном (з постійним місцем проживання там);

Студентам професійної вищої та вищої освіти за кордоном;

Осібам з інвалідністю та особам, що супроводжують родичів для лікування;

Батькам-одинакам;

Водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги, волонтери;

Чоловікам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

Чоловікам з інвалідністю І-ІІІ групи;

Спортсменам та діячам культури. Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань та інших.

Діячам культури можна перетинати кордон з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Щоб отримати дозвіл на виїзд, необхідно отримати запит від бажаючого виїхати та запрошення від організаторів заходу. На підставі цього Міністерство культури надає дозвіл на виїзд.

Морякам;

Пораненим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які проходять військову підготовку за кордоном;

Усім жінкам, окрім військовозобов’язаних.

Варто зазначити, що нещодавно було внесено заборону на виїзд непридатних до служби чиновників. Про це говорить адвокат Джамал Стаценко із посиланням на представника ДПСУ Андрія Демченка.

Заборона на виїзд за кордон чиновників діє як для чоловіків, так і для жінок.

Винятками для перетину кордону цими особами є:

виїзд жінок чи батьків-одинаків для зустрічі з дітьми, які перебувають за кордоном;

виїзд за кордон на лікування;

виїзд із окремого рішення глави Держприкордонслужби у разі смерті членів сім’ї за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи знадобляться для виїзду з України цього літа.

Також ми повідомляли, що в Україні змінили деякі правила виїзду за кордон.