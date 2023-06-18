Пройшов обидва Майдани: на війні загинув український адвокат, без батька залишилися п'ятеро дітей

У Юрія завжди була активна патріотична позиція

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Трагічна звістка прийшла до багатодітної родини Юрія Сикіринського. П’ятеро його дітей втратили батька.

Про це повідомляється на сторінці Солонківської громади.

Як стало відомо, 14 червня на Бахмутському напрямку загинув Юрій Сикіринський. Він був командиром відділення зв’язку та старшим сержантом.

У мирний час герой був успішним адвокатом із активною патріотичною позицією. Учасник двох Майданів з 2014 року – волонтерів для війська, а з моменту повномасштабного вторгнення вступив до лав Сил національної оборони.

"Боляче, що сьогодні найкращі з найкращих віддають життя заради того, щоб у нас було мирне небо над головою. Ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку заплатив мужній Герой Юрій за Україну. Вічна шана за подвиг і Царство Небесне Його душі", — йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилося п’ятеро дітей та дружина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув талановитий український звукорежисер.

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