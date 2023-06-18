Чи можуть українці піти з армії у воєнний час: що для цього потрібно
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Причини дострокового розірвання контракту прописані у законодавстві
Українські військовослужбовці згідно з чинним законодавством мають право на дострокове розірвання контракту у воєнний час.
Однак, як йдеться у статті 26 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", щоб цим правом скористатися ним необхідно виконати певні умови.
Загалом в Україні є чотири причини, через які можна достроково розірвати контракт:
- у разі досягнення граничного віку перебування на службі;
- при отриманні висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби зі зняттям з військового обліку;
- у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, який ухвалює позбавити або обмежити свободу, або ж позбавити військового звання;
- у зв’язку із сімейними причинами.
При цьому "сімейні причини", через які можна розірвати контракт, теж регламентовані законодавством. До них відносяться:
- виховання дитини до 18 років з інвалідністю або тяжкими хворобами;
- постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком) або її (його) батьками, що можна підтвердити медичним висновком;
- опіка за особою з інвалідністю I або II групи у разі якщо вони потребують постійного догляду та немає іншої особи, яка може це робити;
- вагітність для жінок-військовослужбовців;
- для жінок-військовослужбовців виховання дитини віком до трьох років або до шести років, якщо вона потребує тривалого домашнього догляду
- необхідність виховувати дитину до 18 років одному з батьків, якщо обидва є військовослужбовцями;
- самостійне виховання дитини віком до 18 років.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть українці, яких зняли з військового обліку отримати повістку до військкомату.