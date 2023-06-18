Чи можуть українці піти з армії у воєнний час: що для цього потрібно

Причини дострокового розірвання контракту прописані у законодавстві

Українські військовослужбовці згідно з чинним законодавством мають право на дострокове розірвання контракту у воєнний час.

Однак, як йдеться у статті 26 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", щоб цим правом скористатися ним необхідно виконати певні умови.

Загалом в Україні є чотири причини, через які можна достроково розірвати контракт:

у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

при отриманні висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби зі зняттям з військового обліку;

у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, який ухвалює позбавити або обмежити свободу, або ж позбавити військового звання;

у зв’язку із сімейними причинами.

При цьому "сімейні причини", через які можна розірвати контракт, теж регламентовані законодавством. До них відносяться:

виховання дитини до 18 років з інвалідністю або тяжкими хворобами;

постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком) або її (його) батьками, що можна підтвердити медичним висновком;

опіка за особою з інвалідністю I або II групи у разі якщо вони потребують постійного догляду та немає іншої особи, яка може це робити;

вагітність для жінок-військовослужбовців;

для жінок-військовослужбовців виховання дитини віком до трьох років або до шести років, якщо вона потребує тривалого домашнього догляду

необхідність виховувати дитину до 18 років одному з батьків, якщо обидва є військовослужбовцями;

самостійне виховання дитини віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть українці, яких зняли з військового обліку отримати повістку до військкомату.