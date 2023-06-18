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Чи можуть українці піти з армії у воєнний час: що для цього потрібно

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 18 червня 2023, 15:54
ЗСУ

Причини дострокового розірвання контракту прописані у законодавстві

Українські військовослужбовці згідно з чинним законодавством мають право на дострокове розірвання контракту у воєнний час.

Однак, як йдеться у статті 26 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", щоб цим правом скористатися ним необхідно виконати певні умови.

Загалом в Україні є чотири причини, через які можна достроково розірвати контракт:

  • у разі досягнення граничного віку перебування на службі;
  • при отриманні висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби зі зняттям з військового обліку;
  • у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, який ухвалює позбавити або обмежити свободу, або ж позбавити військового звання;
  • у зв’язку із сімейними причинами.

При цьому "сімейні причини", через які можна розірвати контракт, теж регламентовані законодавством. До них відносяться:

  • виховання дитини до 18 років з інвалідністю або тяжкими хворобами;
  • постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком) або її (його) батьками, що можна підтвердити медичним висновком;
  • опіка за особою з інвалідністю I або II групи у разі якщо вони потребують постійного догляду та немає іншої особи, яка може це робити;
  • вагітність для жінок-військовослужбовців;
  • для жінок-військовослужбовців виховання дитини віком до трьох років або до шести років, якщо вона потребує тривалого домашнього догляду
  • необхідність виховувати дитину до 18 років одному з батьків, якщо обидва є військовослужбовцями;
  • самостійне виховання дитини віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть українці, яких зняли з військового обліку отримати повістку до військкомату.

Теги:
#Мобілізація #ЗСУ